ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بتمنراست

أعلنت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ، عن فتح تحقيق قضائي من أجل استراد كمية كبيرة من المخدرات يتم نقلها وتوزيعها من ولاية تمنراست نحو ولايات أخرى .

وأوضح بيان لذات الهيئة ، أن التحقيق الابتدائي مكن من ضبط 44كلغ و278غرام من الكوكايين ، كما تم الكشف عن تورط شبكة إجرامية تضم 17شخصا تم توقيف 7منهم .

وأضاف البيان ، أنه بتاريخ 10/07/2024، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة ، وفتح تحقيق قضائي من أجل جنايات استراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة .

وبعد استجواب المتهمين أمام قاضي التحقيق ، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار .