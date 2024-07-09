بيان هام لوزارة التربية

وجهت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، الى أولياء الأطفال الذين لم يقوموا بتسجيل أبنائهم في السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025، الأرضية الرقمية للوزارة ستفتح مرّة أخرى ابتداء من يوم الأحد 14 جويلية 2024

وجاء في بيان الوزارة، أنه "بعد الإعلان عن نتائج التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025 بتاريخ 04 جويلية 2024 ، والتي بلغت نسبتها 97 بالمائة من التعداد الكلّي للأطفال المولودين بين أوّل جانفي و 31 ديسمبر 2018، أن تعلم وزارة التربية الوطنية أولياء الأطفال الذين لم يقوموا بتسجيل أبنائهم بعد، الأرضية الرقمية للوزارة ستفتح مرّة أخرى ابتداء من يوم الأحد 14 جويلية 2024".

و"يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيل أبنائهم على الفضاء المخصص لهم عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz مع إعفائهم من رفع أية وثيقة والاكتفاء بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في السنة الأولى ابتدائي، واختيار المدارس التي تناسبهم، كما يتعين عليهم سحب الاستمارة ووصل تأكيد طلب التسجيل والاحتفاظ بهما"، يضيف البيان.