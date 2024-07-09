الرئيس تبون يعلن ترشحه لعهدة ثانية (فيديو)

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لعهدة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 07 سبتمبر المقبل.

وجاء إعلان قرار ترشح الرئيس تبون خلال حواره الإعلامي الدوري الذي يبث لاحقا، وفق ما نشرت رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية في مقتطفات من الحوار: "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد انه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".

وأضاف الرئيس تبون: "الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي، الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة تقوّت وأن النزيف الذي كان في الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان يمكن استرجاعه من أموال منهوبة مقدرة بملايير الدولارات".

وتابع رئيس الجمهورية: "المواطن الجزائري أصبح اليوم يتمتع بحقوقه بكل أريحية ويقوم بواجباته بكل فرح لأنه أصبح جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع".