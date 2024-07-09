الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها

تعرفت الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية للأندية للموسم 2024-2025, على منافسيها خلال الدورين التمهيديين الأولين لرابطة الأبطال و كأس الكونفيديرالية, عقب سحب عملية القرعة اليوم الخميس بمقر الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بالقاهرة.

ففي منافسة رابطة الأبطال، ستواجه مولودية الجزائر، بطلة الجزائر للموسم 2023-2024، في الدور الأول نادي واتانقا الليبيري، حيث سيلعب الممثل الجزائري مباراة الذهاب خارج الوطن (16-18 أغسطس) قبل استقبال منافسه في مباراة الإياب بالجزائر (23-25 أغسطس).

وفي حال تأهله للدور التمهيدي الثاني، سيواجه فريق المولودية المتأهل من لقاء اتحاد المنستير (تونس) وجمعية بسي (التشاد)، حيث برمجت مباراة الذهاب خارج الوطن (13-15 سبتمبر) فيما تلعب مباراة العودة بالجزائر (20-22 سبتمبر).

من جهته سيكون الوصيف، شباب بلوزداد في مواجهة نادي ليوبارس الكونغو في الدور التمهيدي الأول، حيث سيلعب مباراة الذهاب خارج قواعده قبل أن يستقبل منافسة بالجزائر في مباراة الإياب.

وفي حال مروره للدور التمهيدي الثاني، سيواجه شباب بلوزداد المتأهل من لقاء القطن (البنين) وجمعية الجمارك (بوركينا فاسو).

وفي كأس الكونفيديرالية، سيكون اتحاد الجزائر معفيا من الدور التمهيدي الأول على أن يواجه في الدور التمهيدي الثاني، المتأهل من المباراة المزدوجة بين نادي جاموس (جنوب السودان) والملعب التونسي.

وتجري مباراة الذهاب خارج الوطن (13-15 سبتمبر) ومباراة العودة بملعب 5 جويلية بالجزائر(20-22 سبتمبر).

أما شباب قسنطينة الذي احتل المركز الثالث في ترتيب الرابطة الأولى، فسيلعب في الدور التمهيدي الأول أمام نادي الشرطة (رواندا) (16-20 أغسطس) بالجزائر، ولقاء الإياب خارج الوطن (23-25 أغسطس).

وفي حال تأهله للدور التمهيدي الثاني سيكون منافسا للمتأهل من المباراة المزدوجة التي تجمع نسواتريمان (غانا) وتي بي إيلكت سبور (التشاد) على أن تكون مباراة الذهاب بالجزائر.