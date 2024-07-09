إعذار لمولودية الجزائر

تلقت إدارة نادي مولودية الجزائر إعذارا جديدا من ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف" لتسديد ديون عالقة منذ نحو سنة.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر"، أمس أن إدارة حكيم حاج رئيس مولودية الجزائر، لم تسدد مستحقات لديوان المركب الأولمبي المتعلقة بتكاليف إقامة عدد من لاعبي الفريق من الفئات الشبانية، إلى جانب استغلال النادي لأحد المكاتب على مستوى ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي.

وتنقل عدد من مسؤولي العميد، أمس، على جناح السرعة لديوان المركب الأولمبي للاجتماع بالمدير العام الذي ابلغهم بأن إدارته ستضطر لإرغامهم على إخلاء المكان ومغادرة كل اللاعبين للفندق والمسيرين للمكتب في غضون 15 يوما في حال عدم التسديد.

واستشاط المدير العام لديوان المركب الأولمبي غضبا من عدم احترام نادي مولودية الجزائر لالتزاماته السابقة بتسديد الديون، حتى أن إدارة ديوان المركب الأولمبي تحاشت "التشويش" على المولودية بخيار عدم الضغط عليها في الأسابيع الأخيرة إلى حين خوض الفريق لنهائي كأس الجزائر، لتطالب بعدها بمستحقاتها العالقة وتمهل العميد 15 يوما، من باب أن التماطل في التسديد لا يرتكز على ضعف ميزانية النادي الذي يدفع للاعبين والمدربين رواتب ومنح ضخمة، إنما لعدم التزام إدارة المولودية بالتزاماتها.