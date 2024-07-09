"الخضر" يختارون بديلا لملعب مانديلا

قرر مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الخروج من ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل.

وبعد التشاور مع مسؤولي "الفاف"، تم الاستقرار على ثلاثة ملاعب بديلة، وهي 19 ماي 1956 بعنابة ومصطفى تشاكر بالبليدة وميلود هدفي بوهران.

وحسب مصدر عليم، فإن المدرب بيتكوفيتش يميل أكثر لملعب 19 ماي 1956 بعنابة الذي سيحتضن بنسبة كبيرة المباريات المقبلة للمنتخب الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن "الكاف" أمهلت الاتحادية الكروية إلى غاية 15 جويلية الجاري لتحديد الملاعب التي ستستقبل فيها منتخباتها منافسيها في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المقررة شهر سبتمبر المقبل.