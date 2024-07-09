حركة البناء ترحب

أعربت حركة البناء الوطني، اليم الخميس، عن ارتياحها لإعلان الرئيس تبون نيته الترشح لعهدة رئاسية ثانية، معلنه تجندها لإنجاح هذا الموعد الانتخابي المقرر في السابع سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان الحركة: "انسجاما مع قرار مجلسها الشورى الوطني، بتاريخ 24 ماي الفارط، والذي رشحت فيه حركة البناء الوطني المواطن عبدالمجيد تبون لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي الانتخابي، المقررة ل 07 سبتمبر 2024، وبإعلان نيته الترشح لعهدة ثانية، مساء هذا اليوم الخميس 11 جويلية 2024، فإن حركة البناء تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الهام وتثمن عاليا استجابة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنداء الصادق لحركة البناء الوطني و تؤكد له بهذه المناسبة الهامة عن جاهزيتها التامة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام للجزائر وتجندها التام للمساهمة في تنشيط حملة انتخابية نوعية في كل ربوع الوطن و من اجل مشاركة شعبية قوية".