مولودية وهران تتدعم بحارس مغترب

أعنت إدارة مولودية وهران، اليوم الخميس، ضم الحارس الفرانكو جزائري ليوناردو عقون بعقد يمتد لموسمين.

وجاء في بيان الإدارة الوهرانية: الحارس ليوناردو عقون يوقع رسميا في مولودية وهران لسنتين قادما من نادي روان الفرنسي ... مرحبا بك ليونارد في القلعة الحمرواية".

ويبدو أن إدارة "الحمراوة" تعول على ورقة اللاعبين المغتربين وذلك بعد أن حسمت سابقا صفقة المدافع كيليان قسوم.

كما يعتبر عقون ثاني حارس تستقدمه الإدارة في الميركاتو الصيفي، حيث سبق لها تدعيم صفوفها بالحارس شمس الدين رحماني الذي فسخ عقده بالتراضي مع شبيبة القبائل.

وكان النادي قد أعلن، اليوم، فسخ عقد الحارس دلة بشير كرشاي بالتراضي، متمنيا له التوفيق في مسيرته الكروية.