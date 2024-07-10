هذه هي نسبة انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكة 2

بلغت نسبة تقدم انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة 78 بالمائة، وينتظر أن يتم تسليم المحطة منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتغطي حاجيات 3 ملايين مواطن من مياه الشرب.

وقام والي تيبازة أبو بكر بوستة، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لأشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكة2 بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، أين عاين مختلف الورشات الخاصة بالمشروع، والذي بلغ حاليا نسب 78 % من الإنجاز و80 % من اقتناء التجهيزات، بحسب ما كشفت عنه مصالح ولاية تيبازة.

وينتظر أن يسلم مشروع محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2"، الذي يغطي حاجيات حوالي 3 ملايين مواطن من الماء الشروب في آجاله المحددة منتصف شهر ديسمبر من عام 2024 بالنظر للوتيرة التي يسير بها المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 78 بالمائة بعد أشهر من انطلاق أشغال انجاز مشروع المحطة الذي يتربع على مساحة 7.5 هكتار بقدرة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما سيسمح بتحويل المياه المنتجة بمحطة التحلية "فوكة 1" بقدرة إنتاجية تقدر بـ120 ألف متر مكعب يوميا لفائدة ولاية تيبازة.

ويعتبر مشروع المحطة من المشاريع الاستراتيجية، حيث أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 05 جويلية 2023، على وضع حجرها الأساس، في إطار زيارة العمل والتفقد لولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب.