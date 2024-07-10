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"الأفلان" يرحب بقرار الرئيس تبون

11 جولية 2024 ()
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أكد حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الخميس، أنه تلقى بارتياح كبير قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الترشح لعهدة رئاسية جديدة.

وجاء في بيان الحزب: "إن استجابة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لالتماس أعضاء اللجنة المركزية بقيادة الأخ الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الكريم بن مبارك، والمجتمعين بتاريخ 13 جوان2024، خطوة تاريخية من أجل استكمال مسيرة البناء والتشييد وتحقيق النهضة المنشودة للجزائر الجديدة".

وأضاف ذات البيان: "نؤكد في حزب جبهة التحرير الوطني جاهزية القواعد النضالية، من أجل إنجاح العرس الديمقراطي من خلال تجنيد وتعبئة المواطنين من أجل تحقيق مشاركة شعبية قياسية في هذا الموعد الهام".

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