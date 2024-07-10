وجهة عوار تتحدد أكثر

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، عن إمكانية مغادرة اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار لنادي روما الإيطالي في الساعات القادمة.

ووفق صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن صاحب الـ26 عاما تلقى عرضا من نادي الاتحاد السعودي الذي قد يدفع مبلغ 15 مليون أورو لـ"الجيالوروسي" من أجل الظفر بخدمات اللاعب السابق لنادي ليون الفرنسي.

وأوضح ذات المصدر أن حسم الصفقة قد يتم خلال الـ48 ساعة أو الـ72 ساعة القادمة، مضيفا أن اللاعب قد يزامل اللاعبين الفرنسيين كريم بن زيمة ونقولو كانتي، كما أنه قد يلعب تحت إشراف المدرب الفرنسي رولان بلان.