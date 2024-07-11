"جرّ أذيال الخيبة"..هكذا خرج الجيش الصهيوني من الشجاعية

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إن جيش الاحتلال الصهيوني سحب آلياته وقام بعملية إجلاء لجنوده بعد استهدافهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، خلال الاجتياح الأخير الذي استمر نحو أسبوعين.

ونقلا عن شبكة "قدس"، أن القسام، نشرت مقطع فيديو تحت عنوان "جر أذيال الخيبة" بالإضافة إلى "الشجاعية صمود وإقدام" وثق عملية سحب الآليات وإجلاء الجنود في حي الشجاعية واستهداف المقاومة لجنود وآليات الاحتلال.

ووثق الفيديو مشاهد من المعارك التي دارت في حي الشجاعية خلال الأيام الأخيرة، فجر فيها المقاومون آليات لجيش الاحتلال وقنص جنود والاشتباك مع جنود الاحتلال، ووثقت كذلك آثار دماء جنود الاحتلال وكذلك عدة مشاهد لطائرات الاحتلال خلال نقلها مصابين.

ووثق الفيديو كذلك جزءا من الحياة اليومية لعناصر القسام. وقال أحد مقاتلي القسام، إن القسام في الشجاعية بألف خير وينتظرون العدو، مؤكدا أنهم لن يتركوا السلام وسيبقوا أوفياء لدماء الشهداء.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، أن قواته أنهت عملها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وخرجت منه، زعم فيه كذلك تدمير أنفاق واغتيال مقاومين وتدمير البنية التحتية للمقاومة.