ارتفاع عدد ضحايا الحادث المأسوي بعين وسارة

في حادث مأساوي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توفيت امرأتان أعمارهما 26و 30سنة وأصيب خمسة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. الحادث وقع في حدود الساعة 00:30، عندما انحرفت سيارة من نوع داسيا لوغان وانقلبت على الطريق الوطني رقم 01، على بعد حوالي 10 كلم باتجاه حاسي بحبح.

وتدخلت وحدات الإسعاف الثانوية للحماية المدنية في عين وسارة، مدعومة بوحدات من المركز المتقدم بالصقيعة، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. تم نقل الجرحى، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و33 سنة، إلى مستشفى الولاية المنتدبة بعين وسارة لتلقي العلاج اللازم. في حين، تم نقل الضحيتين المتوفيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث في نفس المستشفى،

بينما فارق اثنان آخران الحياة في المستشفى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة.