ورقة طريق سونلغاز لمواجهة الحوادث المنزلية

أعلن مجمع سونلغاز، أمس، عن تحصله على ترخيص من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات لاستغلال مخبر مراقبة كواشف أحادي أكسيد الكربون ومخبر مراقبة أداء وسلامة الأجهزة المنزلية المشتغلة بالغاز.

وأوضح البيان للمجمع أنّ هذه التراخيص "تؤهل سونلغاز - الخدمات لتوسيع وتنويع باقتها الخدماتية التي تقدمها لزبائنها على اختلاف أصنافهم على غرار مصنعي ومستوردي هذه الأجهزة".

وقال المجمع إنّ هذه الخطوة هي تنفيذ لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 24 جانفي 2023، حيث تكفّلت سونلغاز "بفتح مختبرات تقنية عبر التراب الوطني والخاصة بمراقبة جودة الأجهزة المنزلية التي تسبب معظم الحوادث المنزلية، بالخصوص منها أجهزة التدفئة".

كما وضعت سونلغاز، يضيف البيان، ورقة طريق نفذتها شركتها الفرعية سونلغاز – الخدمات، أسفرت في مرحلتها الأولى عن افتتاح مخبرين في الجزائر العاصمة يتخصص الأول في مراقبة أداء وسلامة الأجهزة المنزلية المشتغلة بالغاز، فيما يتخصص الثاني في القيام بالاختبارات اللازمة لمراقبة كواشف أحادي أكسيد الكربون.

وتجسيدا لورقة الطريق، أشار البيان إلى أنّ سونلغاز - الخدمات تعمل على "استكمال أشغال إنجاز مخبرين إضافيين مختصين في مراقبة أداء وسلامة الأجهزة المنزلية المشتغلة بالغاز في كل من وهران وسطيف وهذا من أجل الاستجابة للطلبات في هذا المجال".