قناص المقاومة يهدد ابن نتنياهو (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس" رسالة من قناص في صفوفها، ومشاهد من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى في مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري لـ "القسام" مقطع فيديو يظهر بداية رصد جنود صهاينة، ومن ثم يظهر قناص وهو يقول: "أبحث عن يائير، ابن نتنياهو، منذ مدة لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى.. بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم، لذا فهم يستحقونها"، مع التصويب على جنود صهاينة بمنظار القناص، فيما يطلق النار على جندي، ويسقط الأخير.