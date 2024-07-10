أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط توقعات بزيادة الطلب.

يأتي ذلك مع مؤشرات بشأن تخفيف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن أسعار الخام تتجه صوب انخفاض أسبوعي.

وكانت أسعار الخام قد تراجعت في 3 جلسات متتالية، بعد أن تسبَّب إعصار ضرب مركزًا رئيسًا لإنتاج النفط في الولايات المتحدة في تكساس، بأضرار أقلّ مما توقعته الأسواق، ما خفَّف المخاوف بشأن الإمدادات.

بحلول الساعة 06:25 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.56%، لتصل إلى 85.88 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت، بنسبة 0.70% إلى 83.20 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ومن المتوقع أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد 4 أسابيع من المكاسب، وتتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بنسبة 0.1%.