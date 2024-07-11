شبيبة القبائل تخطف لاعبا من بلوزداد

تعاقد فريق شبيبة القبائل مع مهاجم شباب بلوزداد لوناس عجوط ليصبح رابع انتدابات الفريق بعد كل من الحارس قايا مرباح والمدافع مدني ومهاجم شبيبة الساورة لحمري الذي وقع أمس لثلاث مواسم مع "الكناري"

وأشار مصدر عليم بأن انتداب عجوط (22 سنة) جاء بطلب من المدرب عبد الحق بن شيخة والذي أوضح بأن اللاعب الذي حمل ألوان الشبيبة في الفئات الشبانية لفت انتباهه منذ أن كان مدربا لاتحاد العاصمة وهذا عبر المباراة الكبيرة التي قدمها أمامه في نهاية موسم 2022/2023 وشهدت فوز الشباب على الاتحاد بثلاثية لهدف على ملعب 20 أوت 55.

ولم يحصل عجوط منذ تلك المباراة على فرصته مع الفريق الأول لبلوزداد أكثر من هذا عامله المدرب السابق البلجيكي فاندربوك بطريقة سيئة ليكتفي باللعب مع الرديف الذي حقق معه لقب البطولة ليرفض لاحقا طلب الرئيس مهدي رابحي بتجديد عقده ويقرر بالتالي العودة إلى فريقه السابق