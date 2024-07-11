عقد ندوة وطنية لمديري التربية قريبا

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الخميس ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، خصّصت لتقييم العمليات المنجزة خلال الأسبوع والوقوف على جاهزية مديريات التربية لاستكمال العمليات المرتبطة بغلق السنة الدراسية 2023-2024.

وأوضح بيان الوزارة، أن الوزير شدد على وجوب التقيّد بآجال التنفيذ، كما أمر باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحسن تنظيم الامتحانات المهنية يوم السبت 13 جويلية 2024.

وفي إطار المتابعة الدقيقة والتقييم المرحلي لجاهزية مديريات التربية للدخول المدرسي 2024-2025، وفق مخرجات الندوة الوطنية المنعقدة من 29 جوان إلى 02 جويلية 2024 بمقر وزارة التربية الوطنية، أعلن الوزير تنظيم ندوة وطنية حضورية لمديري التربية في الأسابيع المقبلة، ونصّب بالمناسبة لجنة أوْكل إليها مهمة التحضير والتنظيم.