توقيف 4 مروجين وحجز مخدرات بسكيكدة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بمصلحة الشرطة القضائية بأمن سكيكدة من توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين والمؤثرات العقلية والقنب الهندي وقد انطلقت العملية من بلدية حمادي كرومة حيث تمكنت الفرقة من توقيف شخص مسبوق قضائيا وحجز 644 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع طرامادول وبرقابلين وكمية من القنب الهندي.

كما تمكنت الفرقة من توقيف 3 أشخاص على مستوى حي برج حمام بمدينة سكيكدة من ذوي السوابق العدلية وحجز 8.60 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين و62 قرص من نوع برومازيبان وكمية أخرى من نوع بريقابلين وحسب خلية الصحافة لأمن سكيكدة فإن المشتبه فيم متابعون بتهمة التخزين والعرض والشراء بقصد البيع للمخدرات الصلبة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة خيث صدر في حقهم أمر إيداع في الحبس.