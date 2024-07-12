انقطاع التزويد بالماء بهذه البلدية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الجمعة، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب في بلدية بالعاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن "سيال"، "تعلم زبائنها عن قيام فرقها بإصلاح تسرب هام تم تسجيله على قناة رئيسية للتوزيع بقطر 200 ملم ببلدية خرايسية ليلة الخميس، حيث سيترتب عن هذه الأشغال تأخير في برنامج التوزيع على مستوى بلدية الخرايسية: وسط المدينة، حي سي المداني، حي الأمل، حي الجامعة وحي الفتح".

وستتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد عند انتهاء الأشغال ابتداء من ليلة اليوم الجمعة، يضيف البيان.