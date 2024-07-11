بارادو يصنع الاستثناء من جديد

اعلن نادي بارادو بشكل رسمي انتقال متوسط ميدانه، ياسين تيطراوي لصفوف نادي شارلوروا البلجيكي متمنيا حظا موفقا للاعبه في تجربته الجديدة.

بالتزامن مع ذلك أعلن الفريق البلجيكي الذي يضم في صفوفه اللاعبين السابقين في "الباك"، أدم زرقان ونذير بن بوعلي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع تيطراوي لثلاث مواسم قابلة للتجديد لموسم رابع مذكرا بأرقام اللاعب صاحب 21 ربيعا مع بارادو (85 مباراة و تسجيل 12 هدفا)

ويبقى فريق بارادو يصنع الاستثناء في كرة القدم الجزائرية بعد أن وفق على امتداد السنوات الماضية في تكوين وتصدير عدد معتبر من لاعبيه إلى أوربا وبطولات المغرب العربي والخليج ومعهم عشرات اللاعبين الناشطين في مختلف الأندية المحلية.

وأشارت تقارير صحفية بأن فريق الأخوان زطشي وفق في انتظار الكشف عن قيمة تحويل تيطراوي إلى بارادو في جني ما يناهز 15 مليون يورو عبر تحويل لاعبيه إلى أوربا مثل رامي بن سعبيني ويوسف عطال وهشام بوداوي وفريد الملالي وأدم زرقان وعبد القهار قادري ونذير بن بوعلي وصولا إلى اللاعب عمر رفيق الذي تم تحويله إلى نادي الشمال القطري مقابل 700 ألف أورو.