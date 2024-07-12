القضاء التونسي يمنع المرشح الرئاسي المكي من السفر

منع القضاء التونسي زعيم حزب العمل والإنجاز والمرشح للرئاسة عبد اللطيف المكي من السفر والإبقاء عليه في حالة سراح، بعد أيام من إعلانه الترشح للرئاسة في انتخابات السادس أكتوبر المقبل.

وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة، قراراً بفرض منع السفر على عبد اللطيف المكي، وهو قيادي سابق في حركة النهضة، على خلفية التحقيق معه في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلالي الدبوسي، وقالت المحامية منية بوعلي، وكيلة المكي أنه تقرر بعد التحقيق مع موكلها، تأجيل القضية مع إبقاء المكي في حالة سراح واتخاذ مجموعة من الإجراءات، تتمثل في منع السفر ومنعه من الظهور في جميع وسائل التواصل والإعلام، وتحديد مكان إقامته ومنعه من مغادرة حدود منطقة الوردية في تونس العاصمة حيث يقيم.

ويعتقد المكي اأن استدعاءه للتحقيق في قضية رجل الأعمال الدبوسي الذي توفي منتصف عام 2014، بعد خروجه من السجن حيث كان موقوفا على ذمة قضايا الفساد واختلاس المال العام، لها علاقة بإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث أن الاستدعاء القضائي جاء بعد خمسة أيام من تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وشدد على أنه سيتمسك بترشحه للانتخابات برغم الملاحقات السياسية.