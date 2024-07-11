عمارة شرف الدين: هذا ما كنت أقصده

أكد عمارة شرف الدين، الرئيس المدير العام لمادار القابضة المالكة لنادي شباب بلوزداد حرصه على المال العام في خضم الفوضى والأرقام الفلكية التي تعرفها رواتب لاعبي كرة القدم في الجزائر.

وأوضح شرف الدين في حديث للقناة الاذاعية الثالثة بأن المنشور المثير للجدل الذي وضعه على حسابه الرسمي على الفايسبوك كان استنكارا لما وصفه وصول أجرة شهرية للاعب إلى الضعف في ظرف 3 سنوات في ما بدى إشارة واضحة للاعب زكريا دراوي الذي كان تفاوض مع إدارة بلوزداد قبل أن يتحول ويوقع مع مولودية الجزائر.

وشدد شرف الدين على أنه مادار لن تدخر جهدا في دعم نائب بطل الجزائر وأشار بأن المجمع خصص ميزانية معتبرة لأجل ذلك وأوضح استعداده لتقديم اكبر راتب في الجزائر لكن وفق شروط موضوعية " لا نتلاعب بالأموال هذه أموال عمومية اللاعب الذي قيمتة السوقية 300 مليون سنتيم لا يمكنني أن أمنحه 700 مليون" قال شرف الدين الذي عاد إلى قضية تسريب وثيقة العرض الذي قدمه الشباب إلى اللاعب البوركينابي عزيز كي وكشف في هذا الخصوص بأن أحد وكلاء اللاعبين وقف وراء هذا التسريب وبأنه سيعاقب من خلاله حرمانه من العمل مستقبلا مع الفريق

وأقر شرف الدين بصحة القيمة التي اقترحتها ادارة بلوزداد على اللاعب البوركينابي (440 ألف دولار راتب سنوي) وأوضح بأن اللاعب ممتاز ويستحق راتب أفضل بالمقابل شدد شرف الدين بأن المنطق يقول بأنه لا يوجد لاعب محلي يستحق أكثر من 500 مليون سنتيم على أساس أن البطولة لا تحوز حاليا سوى لاعبين دوليين اثنين هما مدني وكداد متهما مسيري الفرق الذين يقدمون تلك الأجور الضخمة بالسعي لكسب ود الجماهير والأنصار.

وبعد أن أكد رحيل ماركوس باكيتا من العارضة الفنية للشباب أوضح الرئيس الأسبق لـ"الفاف" في سياق حديثه بأن المدرب المقبل للفريق سيكون أجنبيا ردا على تم تداوله بخصوص عودة الاتصالات مع المدرب نور الدين زكري كما تحدث شرف الدين على عملية الانتدابات وأضاف بأنها ستكون مدروسة عبر استقدام 4 أو 5 لاعبين على أعلى مستوى منتقدا ما حدث في السابق من عشوائية في عملية الاستقدامات والتركيز على الكم بعيدا عن الكيف بحثا عن تحقيق الأهداف المسطرة الموسم المقبل ومنها تجاوز عقبة الدور ربع نهائي من رابطة الأبطال الافريقية لأول مرة.

وأشار شرف الدين في الأخير بأن مادار ستطلق قريبا مشروع مركز التدريب والتكوين على قطعة أرضية مساحتها 19 هكتار ستضم كل المرافق الرياضية والبيداغوجية والصحية وبمقاييس عالمية.