مغترب جديد في صفوف "الحمراوة"

يواصل نادي مولودية وهران تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تجنب سيناريو الموسم الماضي الذي نجا فيه من السقوط بأعجوبة.

وما ميز النادي الوهراني عن بقية الأندية التي دخلت الميركاتو هو الاعتماد على ورقة المغتربين، حيث بلغ عدد اللاعبين المزدوجي الجنسية المستقدمين إلى ثلاثة بعد الإعلان عن صفقة المدافع كريم معمر شاوش، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لزعيم الغرب الجزائري: "المدافع كريم معمر شاوش يوقع رسميا لثلاث سنوات في مولودية وهران قادما من نادي ديقرفورس السويدي .. مرحبا بك كريم في القلعة الحمرواية".

وإذا كان اللاعبان كيليان قسوم ووليونارد عقون من الجالية المقيمة في فرنسا فإن المستقدم الجديد يملك الجنسية السويدية إلى جانب الجزائرية، حيث صرح أنه سعيد جدا بالانضمام إلى نادي مولودية وهران واللعب في بلد أجداده.

وبهذا يرتفع عدد الاستقدامات "الحمراوية" منذ افتتاح الميركاتو الصيفي في الفاتح جويلية الحالي إلى خمسة بإضافة الحارس شمس الدين رحماني والمهاجم جوبا عقياب.