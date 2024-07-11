3 أندية عاصمية تراسل رئيس الجمهورية

أعلنت ثلاثة أندية عاصمية، اليوم الجمعة، مراسلة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل الحصول على دعم من طرف شركات عمومية.

وجاء في بيان إدارة رائد القبة: "قامت إدارات الأندية العاصمية رائد شباب القبة، اتحاد الحراش ونصر حسين داي بمراسلة موحدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كتابيا، من أجل دعم الفرق المذكورة ماديا كباقي الفرق التي تسير من طرف شركات ومؤسسات وطنية".

ووفق ذات البيان فإن هذه الخطوة تهدف لـ"الحفاظ على أعرق المدارس الكروية التي لطالما كانت خزان للمنتخب الوطني والسير على مبدأ المساواة والعدل".

وختم البيان: "هذه المبادرة سيقف عليها مجموعة من اللاعبين القدامى لهذه الأندية".