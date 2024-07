Trois clubs algérois adressent une lettre au Président de la République

Trois clubs de football algérois ont annoncé ce vendredi qu'ils ont adressé une lettre au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour solliciter un soutien financier de la part des entreprises publiques.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, la direction du Raed Chabab Kouba, a indiqué que "Les directions des clubs algérois Raed Chabab Kouba, Union d’El Harrach et Nasr Hussein Dey ont adressé une lettre commune au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour demander un soutien financier pour les clubs susmentionnés, à l'instar des autres équipes gérées par des entreprises et institutions nationales".

Le communiqué précise que cette démarche vise à "préserver les écoles de football les plus anciennes qui ont toujours été un vivier pour l'équipe nationale et à respecter le principe d'égalité et de justice".

Le communiqué conclut en affirmant que "cette initiative sera soutenue par un groupe d'anciens de ces clubs".