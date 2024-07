Le bilan des victimes de l'accident tragique d'Ain Ouassara s’alourdit

Un tragique accident est survenu aux premières heures de ce vendredi, entraînant la mort de deux femmes, âgées de 26 et 30 ans, ainsi que cinq autres blessés.

L'accident a eu lieu aux alentours de 00h30, lorsqu'une voiture de marque Dacia Logan a dérapé et s'est renversée sur la route nationale n°01, à environ 10 km en direction de Hassi Bahbah.

Les unités de secours secondaires de la Protection civile d’Aïn Oussara, appuyées par des unités du centre avancé de Sidi Ameur, sont intervenues pour transporter les blessés et leur prodiguer les premiers soins.

Les blessés, âgés de 10 à 33 ans, ont été transportés à l'hôpital de la wilaya déléguée d’Aïn Oussara pour recevoir les soins nécessaires. Les deux femmes décédées ont été transférées à la morgue du même hôpital.

Malheureusement, deux autres personnes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital.