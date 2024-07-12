رسميا .. بن العمري خارج أسوار المولودية

أنهى مدافع مولودية الجزائر جمال بن العمري تعاقده مع الفريق بعد موسم واحد فقط توج فيه بلقب البطولة الوطنية وبلغ المباراة النهائية لكأس الجمهورية.

وتوصلت إدارة المولودية، اليوم، إلى اتفاق مع اللاعب لفسخ عقده بالتراضي، بما أنه كان لا يزال مرتبطا مع الفريق لموسم آخر، وذلك بعد اللقاء الذي جمع المدافع السابق للمنتخب الوطني برئيس مجلس إدارة الفريق حكيم حاج رجم.

وكان مدرب المولودية باتريس برميل قد قرر بعد المباراة النهائية للكأس التخلي عن جمال بن العمري لأن الفريق بحاجة للاعبين آخرين تحسبا للمشاركة الموسم القادم في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وسارعت إدارة المولودية إلى نشر الخبر عبر الصفحة الرسمية للفريق وقدمت تشكراتها للاعب على ما قدمه طيلة الموسم المنقضي وكتبت: "جمال بن العمري شكرا على كل ما قدمته في موسم كان استثنائيا"، لتتمنى له بعدها كل التوفيق في تجربته القادمة.