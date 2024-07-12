لجنة العقوبات بـ"الفيفا" تغرم إلياس شتي

أصدرت لجنة العقوبات التابعة لـ"الفيفا"، أمس، غرامة مالية على اللاعب الجديد لاتحاد الجزائر إلياس شتي بقيمة 2 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، وهو مطالب بتسديدها لنادي الترجي التونسي بعد فسخه للعقد من طرف واحد شهر جويلية 2022.

وغادر إلياس شتي الترجي والتحق بنادي آنجي الفرنسي الذي تلقى نفس المراسلة من لجنة العقوبات بـ"الفيفا" لتسديد نفس القيمة المالية التي تقدر بحوالي 98 ألف يورو أي مليار سنتيم وذلك جراء تعاقدها مع إلياس شتي، بما أن الغرامة المالية الإجمالية تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم أي أكثر من 190 ألف يورو.

ومن المحتمل أن يجد نادي اتحاد الجزائر مشكل في تأهيل اللاعب في صفوفه الذي قد تصدر في حقه عقوبة الإيقاف في أي وقت لذلك عليه بتسديد المبلغ كاملا.

ولو أن بعض المصادر كشفت لـ"الخبر" أن إدارة الإتحاد وعلى رأسها شركة "سيربور" كانت على علم بهذه الغرامة ووعدت اللاعب بالتكفل بتسديدها، كما أضافت ذات المصادر أن هذا هو السبب الذي جعل شتي يتراجع عن الإمضاء لشبيبة القبائل التي رفضت مقترح اللاعب بالإمضاء مقابل تسديد الغرامة.

ويواجه شتي خطر العقوبة لفترة لا تقل عن 6 أشهر في حال عدم تسديد المبلغ للترجي التونسي في فترة لا تتجاوز شهر واحد أي أن تاريخ 11 أوت هو آخر أجل أمام اللاعب الذي بإمكانه التقدم بطعن ولو أن ذلك أيضا لن يمنع لجنة الانضباط من تسليط العقوبة.