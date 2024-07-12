جنوب إفريقيا تجدد دعمها للشعب الصحراوي

جدد وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقي، رونالد لامولا، التزام بلاده بدعم الكفاح العادل للشعب الصحراوي وقضيته العادلة .

ووفق وكالة الأنبا الصحراوية، قال رئيس الدبلوماسية الجنوب إفريقية في أول خطاب له منذ توليه المنصب: "سياستنا الخارجية تنبع من تاريخنا القائم على التضامن مع أولائك الذين يناضلون ضد القمع والاحتلال"، مؤكدا على مواصلة دعم جنوب إفريقيا لشعب الصحراء الغربية في كفاحه من أجل تقرير المصير.

ودعا رونالد لامولا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره في الصحراء الغربية التي هي اليوم آخر مستعمرة في القارة الأفريقية، وبذلك يتمكن الصحراويين من اختيار مصيرهم.