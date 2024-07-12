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رياضة

سجاتي يواصل كتابة التاريخ

12 جولية 2024 ()

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يواصل العداء الجزائري، جمال سجاتي، تألقه اللافت في المضامير قبل أيام قليلة على انطلاق الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز سجاتي، اليوم الجمعة، بجدارة بسباق الـ800 م في ملتقى الدوري الماسي بموناكو، مسجلا توقيت 1:41.46، ليحطم الرقم القياسي الوطني للمرة الثانية في أقل من أسبوع، كما سجل أحسن نتيجة عالمية لسنة 2024 وثالث أحسن رقم في تاريخ سباق الـ800 م.

وكان سجاتي قد حطم الرقم الوطني في ذات المسافة، الذي كان باسم الأسطورة توفيق مخلوفي، في ملتقي الدوري الماسي بباريس قبل خمسة أيام برقم 1:41:56 .

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