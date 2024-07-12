حوادث مروعة صباح اليوم

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون في حادثي مرور مروعين وقعا فجر اليوم السبت في ولاية سكيكدة، وإليزي.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية، أن "مصالحها تدخلت على الساعة 04سا21د، من أجل حادث تصادم تسلسلي لثلاث (03) مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 44 منطقة الزاوية، ببلدية ودائرة عزابة، ولاية سكيكدة".

و"خلف الحادث وفاة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (25-55) سنة وإصابة 04 آخرين 02 منهم نقلوا قبل وصول الإسعافات تتراوح أعمارهم ما بين (10-59) سنة لهم جروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث"، يضيف البيان.

من جهة أخرى، تدخلت ذات المصالح على الساعة 06:05 دقائق، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بتيمرولين، ببلدية دبداب دائرة عين أمناس، بولاية اليزي.

وخلف الحادث وفاة 03 أشخاص وإصابة 18 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.