فتح المجال لاعتماد الصحافة الأجنبية لتغطية الرئاسيات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو أجنبية، الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، تقديم طلب الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المسبقة المقبلة، على مستوى البعثة الدبلوماسية والممثلية القنصلية الجزائرية في البلد محل المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة.

وأفادت الهيئة في بيان لها، مساء أمس، أن فترة طلب الاعتماد محددة ابتداء من 15 جويلية 2024 إلى غابة 20 أوت 2024.

و أوضحت الهيئة، أن طلب اعتماد الصحفيين لتغطية الانتخابات الرئاسية المسبقة سيكون من خلال تقديم عدة وثائق، في مقدمتها طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف، واستمارة معلومات يتم تحميلها من موقع السلطة المستقلة عبر الرابط واستمارة طلب التأشيرة يمكن تحميلها من المواقع الإلكترونية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومواقع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج وتملأ من قبل المعني إلى جانب صورة من البطاقة المهنية للمعني وصورتين شمسيتين ونسخة من جواز السفر المعني و قائمة المعدات التقنية.