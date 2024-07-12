موجة حر شديدة يومي الأحد والإثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تسجيل موجة حر على العديد من ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة تتعدى 49 درجة مئوية، تجتاح ولايات: برج باجي مختار، تندوف، أدرار، عين صالح، تيميمون، بني عباس، بشار والمنيعة، وذلك إلى غاية يوم الإثنين المقبل.

فيما ستشهد ولايات: الوادي، تقرت، المغيير، بسكرة، أولاد جلال، وورقلة، موجة حر شديدة، تتعدى 49 درجة، ابتداء يوم غد الأحد، إلى غاية الإثنين المقبل.

ومن المرتقب استمرار الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، تتعدى 46 درجة، تجتاح ولايات: الجلفة، المسيلة، باتنة والأغواط، وذلك إلى غاية يوم الإثنين المقبل.