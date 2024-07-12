مجزرة في مخيمات النازحين في غزة

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ، اليوم، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، وخلفت أكثر من 100 شهيد والعديد من الجرحى، وفقا لما اورده المكتب الاعلامي الحكومي.

ونقل المكتب الاعلامي لحركة حماس بالجزائر عن مكتب الاعلام الحكومي، اليوم، ان من بين الشهداء أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

ولا تزال الطواقم الحكومية والإغاثية تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف، حيث تأتي هذه المجزرة بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة، يضيف المصدر.

وتأتي هذه المجزرة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

وادان المكتب الاعلام الحكومي الفعل الاجرامي و"اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".

وطالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.