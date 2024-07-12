تيبازة اختناق 6 أشخاص بالغاز

تعرض ستة أشخاص، الليلة الماضية، لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخانة الماء بشقة بدوار حميتي بلدية في تيبازة.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية تيبازة مدعما بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة في حدود الساعة 22سا 43د، من الليلة الماضية، لأجل عملية إجلاء ضحايا تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى حي 70 مسكن دوار حميتي بلدية ودائرة تيبازة.

وخلف الحادث 06 ضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 06 و38 سنة ، قدمت لهم الإسعافات من طرف مصالح الحماية المدينة ونقلوا إلى مستشفى تيبازة.