وهران: برنامج استعجالي لتوفير مياه الشرب للمصطافين

كشف أسامة هلايلي المدير العام لشركة " سيور" في ندوة صحفية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن مخطط استعجالي لتوفير المياه خاصة لبلديات عين الترك و بوسفر و العنصر في الكورنيش الغربي لاستقبال الملايين من المصطافين بحفر أبار و إعادة تأهيل آبار قديمة و إعادة تشغيل محطتي تحلية مياه البحر بالإضافة إلى الكميات القادمة من محطة شط الهلال بعين تموشنت لسد العجز المسجل في مجال المورد المائي.

أكد المدير العام بأن ولاية وهران تتوفر حاليا على إنتاج يتراوح ما بين 520 و 530 ألف متر مكعب يوميا مقابل احتياجات يومية تقارب 630 ألف متر مكعب يوميا أي بعجز يقارب 100 ألف متر مكعب يوميا، و تتمثل الكمية المنتجة من المياه المحلاة بعد توقف تحويل مياد السدود عن طريق " الماو" أو فوهة بركان دزيوة" بسبب الجفاف و شح الأمطار.

تناول البرنامج الاستعجالي المتمثل في دخول 4 أبار حيز الخدمة ببلديات عين الترك و بوسفر و العنصر لتوفير قرابة 1500 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطتي تحلية مياه البحر لتوفير قرابة 1000 متر مكعب يوميا في إطار برنامج استعجالي لمواجهة العجز في المور المائي خلال موسم الاصطياف، و لقد سخرت مصالح الولاية مبلغ 150 مليون دج لتمكين مديرية الموارد المائية من حفر أنقاب و تأهيل آبار قديمة متوقفة.

وقدر المتحدث حاجيات ساكنة بلديات عين الترك بأكثر من 30 ألف متر مكعب يوميا لكن خلال موسم الاصطياف وتوافد الملايين من المصطافين على الشواطئ الغربية يعرف الطلب تزايدا كبيرا مما يتسبب في عجز كبير للمورد المائي. يبقى الحل حسب المدير العام في استكمال محطة تحلية مياه البحر بالراس الأبيض بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا المنتظر استلام أشغالها نهاية السنة الجارية، لتأمين المنطقة نهائيا من جانب المورد المائي.

للتذكير فإن تصريحات المسؤول الأول على شركة " سيور" جاءت على هامش زيارة ميدانية لوسائل الإعلام، يوم الأربعاء المنصرم، لمختلف البلديات التي تعاني من نقص في مياه الشرب من بينها بلدية طفراوي جنوب الولاية وبلدية مرسى الكبير في الساحل الغربي.

في هذا السياق، استفادت بلدية مرسى الكبير وخاصة أحياء المنطقة العليا من مشروع تحويل مياه من خزان بوعمامة (الحاسي) بكمية 800 متر مكعب يوميا ودخل المشروع حيز الخدمة منذ شهر جوان الماضي، بعد أن كان السكان يعانون من شح المياه بسبب نقص الضغط بعد ضخها من المنطقة السفلى للبلدية، و من المنتظر استفادة البلدية من مياه محطة الراس الأبيض بعد استكمالها من خلال خزان بطاقة 5 ألاف متر مكعب.

وقفنا خلال زيارتنا على مشروع حفر بئرين في منطقة كحايلية لتزويد بلدية طفراوي بمياه الشرب بطاقة 10 لتر في الثانية لتوفير حوالي 800 متر مكعب يوميا. كشف ممثل مديرية الموارد المائية عن استفادة البلدية من مبلغ 100 مليار سنتيم لحفر أنقاب أخرى ببلدية طفراوي و تم الانتهاء من إجراءات الصفقات و تنصيب الشركات المختارة أول أمس الخميس، لمباشرة الأشغال في آجال 45 يوما.

كما تعرف أشغال إنجاز خزان و محطتي ضخ بطفراوي بقيمة 1,7 مليار دج وتيرة جيدة لتحويل مياه محطة تحلية مياه البحر بالمقطع عبر واد تليلات نحو البلدية و ضخ المياه نحو منطقة سيدي غالم التي تفتقد لمياه الشرب و تعتمد على مياه صهاريج شركة "سيور" للشرب.

وتسمح كل المشاريع بتوفير 1800 متر مكعب يوميا لبلدية طفراوي والدواوير التابعة لها و التي تضم قرابة 18000 نسمة. كما يتضمن المشروع تحويل المياه من خزان طفراوي نحو المنطقة الصناعية طفراوي اين يتواجد مصنع "فيات" و العديد من المشاريع الصناعية الهامة و تزويدها بكمية 15 ألف متر مكعب يوميا حسب الاحتياجات الحالية، و هي المنطقة الممونة حاليا بمياه الآبار.