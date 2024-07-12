شباب بلوزداد يوقع في سرية

تعاقد شباب بلوزداد مع متوسط ميدان ترجي مستغانم، أسامة دعيبش دون تقديمه بشكل رسمي

ولفت ابن مدينة يسر انتباه مسؤولي الشباب بعد أدائه الجيد بألوان الترجي ضد بلوزداد في مباراة الكأس التي جمعتهما على ملعب الشهيد حملاوي.

وجرى توقيع العقد قبل نهائي كأس الجزائر الأخير وتم تأجيل الإعلان عنه بدعوى عدم التشويش على الفريق قبل تلك المباراة الفاصلة

في وقت تحدثت مصادر بأن إدارة الشباب تحفظت على الإعلان في انتظار التوقيع على صفقات أكثر قيمة وأهمية وسط مخاوف من أن يتكرر سناريو اللاعب عبد المالك لمنور الذي تم التعاقد معه الموسم الماضي هو الأخر في سرية قبل أن يتم استبعاده لاحقا .

وفي سياق متصل أعلنت إدارة نائب بطل الجزائر عن تجديد عقد المدافع محمد عزي مع رفع راتبه الشهري إلى 220 مليون سنتيم و بعد أن تلقى ضمانات بأن يكون الرقم 2 في منصب المدافع الأيمن بعد بن عيادة وهو ما سيمر عبر تسريح أيمن بوقرة وبالخصوص مختار بلخيتر رغم أن هذا الأخير كان قد جدد عقده مؤخرا لغاية جوان 2026.

بالمقابل كشف لاعب شباب بلوزداد، حسام الدين ميرازيق في رسالة توجه بها إلى إدارة الفريق عن رغبته في الرحيل نحو نادي دينامو ماكاشكالا الروسي وهو ما سيكون متاحا له في حال تفعيل الشرط الجزائي.

وبخصوص العارضة الفنية بات اسم المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز هو الاسم الأقرب لخلافة ماركوس باكيتا مع التذكير أن المدرب الأسبق لمنتخب موريتانيا خاض تجربة أولى في الجزائر مع فريق بارادو ولم يعمر طويلا حيث تمت إقالته.

ويتفاوض مهدي رابحي مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب بحثا عن تدعيم الصفوف مثل لاعب الترجي التونسي حسام الدين غشة ومهاجم النادي الافريقي الطيب مزياني وصولا إلى مهاجم نادي النجم الساحلي الكاميروني جاك مبي.