الكاف تعتمد 5 ملاعب جزائرية

اعتمد الاتحاد الافريقي لكرة القدم خمس ملاعب جزائرية لاحتضان مختلف المنافسات الافريقية الموسم المقبل وهي ملاعب ميلود هدفي بوهران والشهيد محمد حملاوي بقسنطينة و19 ماي 1956 بعنابة و نيلسون مانديلا ببراقي وأخيرا ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

في انتظار أن يتم استقبال لجنة تأهيل الملاعب على مستوى "الكاف" لتأهيل الملعبين الجديدين، ملعب علي عمار بالدويرة وملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو.

ويبقى اللافت غياب ملعب مصطفى تشاكر من القائمة وهو الملعب الذي أضحى لغزا حقيقيا حيث تم إغلاقه أمام المنافسة الكروية منذ نهاية مارس 2022 لأجل أشغال الصيانة والترميم ولم يعد فتح أبوابه سوى في مناسبة وحيدة عندما استقبل مباراة شباب الزاوية ومولودية الجزائر برسم كاس الجزائر شهر مارس وهي المباراة التي شهدت حوادث عنف وتحطيم للكراسي قبل أن يعيد غلق أبوابه بقرار من والي البليدة دون مؤشرات حول موعد فتحه من جديد.