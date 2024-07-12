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العالم

الصهاينة يستخدمون قنبلة "المطرقة" الأمريكية في مجزرة خان يونس

13 جولية 2024 ()
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قال مصادر صهيونية، إن الاحتلال استخدم قنابل MK84 الأمريكية التي تزن طنًا من المتفجرات في مجزرة مواصي خان يونس

وأشارت التقديرات العبرية إلى أن القنابل الأمريكية التي استخدمها الاحتلال في مجزرة مواصي خان يونس كانت ضمن شحنة الأسلحة التي أخرتها الولايات المتحدة في شهر ماي الماضي.

والقنبلة "إم كيه 84 (MK84)، وتعرف أيضا بـ "مارك 84″، سميت بـ "المطرقة" للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها، تزن ألفي رطل (900 كيلوغرام تقريبا)، وهي قنبلة موجهة لها رأس حربية متفجرة.

ويرجح أنها ذات القنبلة التي ألقاها الصهاينة على المدنيين في مجزرتي مستشفى المعمداني ومخيم جباليا في عدوانهم على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إذ يرى خبراء عسكريون أن تأثير الغارات الصهيونية وضررها في المكانين المذكورين يتطابق مع الآثار التي تحدثها قنبلة "المطرقة".

وتشكل الذخيرة المتفجرة نسبة 45 بالمائة من الوزن الإجمالي للقنبلة، ويمكن أن تحدث حفرة بعرض نحو 15 مترا وعمق يتجاوز 10 أمتار.

تستطيع القنبلة اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمترا تقريبا، واختراق نحو 3 أمتار من الخرسانة اعتمادا على الارتفاع الذي أسقطت ووجهت منه، وتتسبب بأضرار مميتة حولها تتجاوز دائرة قطرها تقريبا 73 مترا.

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