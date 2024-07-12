الإطاحة بعصابة سرقة المنازل (فيديو)

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بمجموعة إجرامية تضم 6 أشخاص من بينهم امرأة، لقيامهم بعمليات سطو على عدة مساكن ببلدية الرويبة، مع استرجاع كمية معتبرة من الذهب ومبالغ مالية بالعملة الوطنية وبالعملة الأجنبية.

جاء في بيان لذات المصالح أن القضية تمت معالجتها "بعد تلقي مصالح المقاطعة الإدارية للرويبة عدة شكاوى بخصوص تعرض منازل للسرقة، أين استولى الفاعلون على مبالغ مالية ومجوهرات من المعدن الأصفر".

ومكنت التحريات التي قام بها عناصر المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا من "تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز حيث تم استرجاع مسروقات تمثلت في كمية معتبرة من المعدن الأصفر وهواتف نقالة وألواح إلكترونية وساعات يدوية"، إضافة إلى "مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 264 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الأجنبية قدر بـ 2195 أورو و911 دولار كندي".

كما سمحت العملية بحجز مركبة استعملت في عملية السرقة وأسلحة بيضاء محظورة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "تكوين جمعية أشرار لأجل الإعداد لجنح السرقات الموصوفة، استحضار مركبة لغرض تسهيل عمليتي السرقة والهروب، إخفاء أشياء مسروقة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة."