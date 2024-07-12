هذه قيمة تحويل لحمري لشبيبة القبائل

تواصل أرقام صفقات اللاعبين في بطولة المحترف الأول خلال مرحلة التحويلات الصيفية الحالية صعودها المضطرد وأخرها صفقة انتقال المهاجم لحمري أيمن عبد العزيز من شبيبة الساورة إلى فريق شبيبة القبائل.

وكشف مصدر عليم لـ "الخبر" بأن شركة موبيليس المالكة للنادي القبائلي دفعت 3 ملايير سنتيم إلى إدارة شبيبة الساورة من أجل الظفر بخدمات اللاعب الذي كان معارا الموسم الماضي لوفاق سطيف.

وبحسب ذات المصدر فإن إدارة شبيبة الساورة تلقت عرضا بذات القيمة من فريق مولودية وهران لكن اللاعب صاحب 28 ربيعا فضل الانتقال لصفوف "الكناري".

وكانت شبيبة الساورة قد وفق في المواسم الأخيرة من تحقيق عوائد مالية معتبرة من تسويق لاعبيه محليا في صورة صفقة انتقال زيري حمار إلى اتحاد العاصمة وأيضا بلعيد حميدي الذي دفع لأجله شباب بلوزداد مبلغ 3 ملايير سنتيم

ليبقى الرقم القياسي في أغلى صفقة انتقال للاعب محلي في بطولة المحترف الأول مسجلة باسم اللاعب سفيان بايزيد الذي دفعت لأجله مولودية الجزائر 5 ملايير سنتيم لأجل شراء عقده من فريقه السابق اتحاد خنشلة.