Louisa Hanoune se retire de la course présidentielle

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a annoncé avoir retiré sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 7 septembre 2024.

Cette décision a été prise lors d'une réunion exceptionnelle du bureau politique du parti, tenue aujourd'hui.

Louisa Hanoun a décidé de se retirer de la course à la présidence au stade de la collecte des signatures, à cause de ce qu'elle a qualifié de "difficultés et obstacles" rencontrés au moment de remplir les formulaires.

Rappelons que la candidate avait déjà exprimé des réserves et déposé de nombreuses plaintes concernant les conditions de la collecte et de l'enregistrement des signatures.