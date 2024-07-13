سوق أهراس: وفاة شخص و4 جرحى في حادث مرور

توفي شخص وجرح أربعة آخرون إثر حادث مرور وقع اليوم السبت ببلدية الزعرورية (ولاية سوق أهراس)، حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية، الرائد رضا مسعي، أن هذا الحادث تمثل في اصطدام بين مركبتين سياحيتين وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين ولايتي سوق أهراس وتبسة وتحديدا في شطره المار بمشتة الدردورة ببلدية الزعرورية حيث أسفر عن إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و51 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم تحويلهم إلى مستشفى كعرار السبتي بعاصمة الولاية حيث لفظ أحدهم كانت إصابته خطيرة أنفاسه الأخيرة بذات الهيكل الصحي.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخل لأجل هذا الحادث عناصر الحماية المدنية التابعين للمركز المتقدم برال صالح بسوق أهراس بدعم من المركز المتقدم للطريق الوطني رقم 16 و أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، مثلما تمت الإشارة إليه.