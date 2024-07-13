حجز كمية كبيرة من الكوكايين (فيديو)

تمكن أفراد فرقة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالأغواط من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تقوم بالنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات عبر كامل التراب الوطني.

ووفق بيان لذات المصالح فإن الجماعة الإجرامية تتكون من سبعة أشخاص من جنس ذكر (أحدهم من جنسية أجنبية) يتراوح سنهم من 30 إلى 52 سنة.

وجاء في البيان: "تعود حيثيات القضية إلى قيام عناصر الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بتفتيش مركبة سياحية نوع داسيا دوستر على مستوى الطريق الوطني رقم01 الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، أين تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) تقدر ب 44,278 كلغ، على شكل صفائح مخبأة بإحكام على مستوى المركبة،ليتم حجزها وتوقيف السائق".

وأضاف: "بعد التحقيق، وتكثيف التحريات تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، لتمكن من توقيف أفراد الجماعة الإجرامية والبالغ عددهم سبعة أشخاص، مع حجز ثلاث مركبات وهواتف نقالة، ومبالغ مالية تقدر بـ231 مليون و500 ألف سنتيم، و7900 أورو و1302 دولار".

"فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة على خلفية تورطهم في:-جناية الحيازة والنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الصلبة (كوكايين) من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية"، يختم البيان.