"صفقتان إفريقيتان" لمولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم السبت، عن سادس وسابع صفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية التي انطلقت في الفاتح جويلية الحالي.

وجاء في بيان النادي الوهراني، مساء اليوم السبت: "متوسط الميدان الإيفواري سيري جينولبا يوقع رسميا لثلاث سنوات في مولودية وهران قادما من نادي أسيك ميموزا الإيفواري .. مرحبا بك سيري في القلعة الحمرواية".

وبعدها بدقائق، أصدر النادي بيانا ثانيا جاء فيه: "المهاجم الإيفواري محمد سيلا يوقع رسميا لثلاث سنوات في مولودية وهران قادما من راسينغ أبيدجان الإيفواري .. مرحبا بك محمد في القلعة الحمرواية".

وبعد ضم لاعبين محليين (شمس الدين رحماني وجوبا عقياب) وثلاث لاعبين مغتربين (كيليان قسوم، ليونارد عقون وكريم معمر شاوش)، جاء الدور هذه المرة على ورقة اللاعبين الأجانب، حيث اختارت إدارة "الحمراوة" الأندية الإيفوارية من أجل استغلال الإجازتين المتبقيتين الخاصتين بالأجانب، باعتبار أن النادي يضم اللاعب الغاني باكوه.

وتعول الإدارة الجديدة للنادي العريق، بقيادة شركة "هيبروك"، على تقديم موسم استثنائي ينسي الأنصار السنوات العجاف التي عاشها زعيم الغرب والذي ابتعد عن منصات التتويج لفترة طويلة.