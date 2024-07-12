أول ظهور لبن طالب منذ الأزمة الصحية

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم السبت، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب زار زملاءه بالمركز التدريبي قبل انطلاق مواجهة ودية تحضيرية.

ويعتبر هذا الظهور الأول لصاحب الـ29 عاما منذ الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها في 20 جوان الفارط وأدت إلى دخوله المستشفى للعلاج.

وفي 24 جوان 2024، أصدر نادي ليل بيانا جديدا، أكد فيه أن متوسط الميدان أجرى العديد من الفحوصات التي كانت نتائجها مطمئنة، مضيفا أن اللاعب لا يزال تحت المراقبة في المستشفى لكنه قد يعود إلى خلال ذلك الأسبوع إلى المنزل.

ولم يكشف نادي الشمال الفرنسي عن مستقبل بن طالب خاصة بعد تداول أخبار في الصحافة الفرنسية حول "اعتزال مبكر" للاعب السابق لتوتنهام بسبب مشاكل صحية.

وكانت صفقة انتقال بن طالب من نادي أونجيه إلى نادي ليل، الصائفة الماضية، قد تعطلت لأكثر من شهر بسبب مشكل خلال الفحص الطبي الروتيني.