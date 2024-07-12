"محمد الضيف سمع تصريح نتنياهو ويسخر منه"

رد نائب رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني، الذي زعم فيها أن القصف الوحشي ضد خيام النازحين في منطقة المواصي استهداف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف.

ونفى الحية، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، ما ردده نتنياهو مؤكدا أن رئيس الوزراء الصهيوني كان يأمل إعلان نصر زائف.

وأضاف الحية: "أقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بأكاذيبك"، مؤكدا أن نتنياهو يحاول من خلال هذه العمليات إفشال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف الحرب وإحراج الوسطاء.

وأكد أن نتنياهو "يعاني في غزة منذ 10 أشهر"، وأنه "يبحث عن أي نصر قبل الذهاب إلى الكونغرس الأميركي هذا الشهر". وجدد التأكيد على أن الحركة "لن تقبل بشيء يفرضه عليها نتنياهو".

وقال الحية إن حماس "تأمل من الجميع وفي مقدمتهم الوسطاء إعلانهم بأن نتنياهو يتلاعب بمصير المنطقة كلها"، مشيرا إلى أن الوسطاء "غاضبون مما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الصهيوني قد قال إن الغارة ضد خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم استهدفت القيادي في كتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، مشيرا إلى أنه "لا يعلم مصير الضيف".

واستشهد وأصيب 350 شخصا إثر ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين في قطاع غزة، الأولى استهدفت خيام النازحين بمنطقة المواصي التي صنفتها في وقت سابق بأنها "آمنة"، والثانية بمخيم الشاطئ.