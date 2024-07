Des officiers supérieurs détachés à des secteurs stratégiques civils de souveraineté

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel permettant aux officiers généraux et supérieurs de l'armée d'occuper des postes de haut niveau dans des secteurs stratégiques et sensibles de l'État. Cette mesure vise à renforcer la gestion des intérêts vitaux du pays, y compris les secteurs de l'eau et autres secteurs essentiels.

Le décret présidentiel n° 24-218, daté du 27 juin 2024, établit les conditions et les modalités de détachement des militaires actifs et contractuels vers les administrations civiles publiques. Ce décret permettra prochainement le détachement des officiers supérieurs pour superviser directement la gestion des secteurs stratégiques et sensibles.

Le ministère de la Défense commencera à sélectionner les cadres qualifiés pour les nommer à des postes civils, après approbation personnelle du président de la République.

Les officiers supérieurs, diplômés des écoles techniques supérieures spécialisées, seront impliqués dans la gestion de certains secteurs publics pour des périodes de un à trois ans, renouvelables.

Bien que le décret ne précise pas les secteurs concernés, il est généralement admis que les secteurs vitaux incluent les services de transport, les aéroports et les ports, l'électricité, l'eau, la production et la gestion, les télécommunications, les approvisionnements en céréales et en denrées de première nécessité, la santé, certains services administratifs sensibles et les services d'urgence.

Le détachement des militaires sera basé sur une demande adressée par l'administration civile concernée au ministre de la Défense nationale.

Cette demande doit préciser la nature et le niveau de sensibilité du poste, ainsi que les qualifications militaires ou sécuritaires requises.

Les officiers détachés resteront soumis aux devoirs légaux des militaires, tout en étant régis par les règlements en vigueur dans l'administration civile d'accueil.

Ils doivent se consacrer entièrement à leurs nouvelles fonctions, tout en conservant leurs salaires militaires, avec la possibilité de percevoir des indemnités et autres avantages offerts par l'administration civile.

Les officiers détachés seront régulièrement évalués par l'administration civile d'accueil, avec des rapports annuels envoyés au ministre de la Défense nationale.

Tout manquement aux règles de discipline sera signalé et fera l'objet d'un rapport détaillé au ministre de la Défense.