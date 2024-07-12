محاولة اغتيال دونالد ترامب (فيديو)

أوقف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، اليوم، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط، قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية باصطحاب المرشح الرئاسي والدماء تسيل من وجهه، حيث شوهد يلوح بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

من جهتها ذكرت شبكة "سي إن إن" أن دوي انفجارات سمع قوية قبل سقوط ترامب.

وأفاد مراسل الشبكة الإعلامية نقلا عن متحدث باسم ترامب أن: "ترامب بخير ويتم فحصه حاليا في مركز طبي محلي".

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية أنه "فتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

فيديو للحادثة: